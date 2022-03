.

दैव बलवत्तर; इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरून पडून तीन वर्षांच्या चिमुरड्याचे वाचले प्राण Published on: 25 minutes ago

नाशिक - ओझर येथील चांदनी चौक अलसना अपारमेंट येथे राहणाऱ्या फयजान सद्दाम शेख हा तीन वर्षांचा हा मुलगा तिसऱ्या मजल्यावरुन खाली रोडवर ( boy fell from a building In Nashik ) पडला, पण दैव बलवत्तर म्हणून फयजान सुखरूप वाचला हा प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. खेळता बाल्कनीच्या ग्रीलमधून तो खाली पडला - ओझरमधील अलसना या अपारर्मेंटमध्ये शेख कुटुंब तिसऱ्या मजल्यावर राहते. 18 मार्च दुपारच्या सुमारास फयजान आपल्या घराच्या बाल्कनीत खेळत होता. यावेळी त्याची आई घरात काम करत होती. खेळता-खेळता बाल्कनीच्या ग्रीलमधून तो खाली पडला. फयजान तिसऱ्या मजल्यावरुन चांदणी चौकच्या रस्त्यावरती ( boy fell from the third floor of the building ) पडला. घटना घडल्यावर तात्काळ त्याला रुग्णालयात दाखल केले. फयजान ला कुठेही काही ही इजा न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एवढ्या उंचीवरुन पडून देखील फयजानला दुखापत झाली नसल्याने डॉक्टरांनीदेखील आश्चर्य व्यक्त केले आहे.