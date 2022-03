.

Farewell To Corporators : नगरसेविकांना निरोपाचे भाषण करतानाअनावर झाले अश्रू Published on: 6 minutes ago

Koo_Logo Versions

पाच वर्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत, एकमेकांवर तुटून पडणारे नगरसेवक आज मात्र, अखेरच्या निरोपाच्या मुख्य सभेत एकमेकांच्याआठवणी सांगत, कोपरखळ्या मारत, घडलेल्या गमतीशीर गोष्टींना उजाळा देत शेरोशायरी म्हणत एकमेकांना निरोप देताना पहायला मिळाले.काही नगरसेविकांना तर निरोपाचे भाषण करताना अश्रू अनावर (Tears welled up in his eyes as he addressed the message to the corporators) झाले. त्यांच्या निरोपाची अनौपचारिक सभा (Informal meeting of the message) आयोजित करण्यात आली होती.