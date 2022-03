.

Fish Like Human Face : आंध्रात आढळला मानवाच्या चेहऱ्यासारखा दिसणारा दुर्मिळ मासा; खाण्याचे होणार नाही धाडस,कारण.. Published on: 1 hours ago

अमरावती ( आंध्रप्रदेश ) - माशांचे तुम्ही अनेक प्रकार पाहिले असतील. पण, आंध्रप्रदेशमधील आढळलेल्या माशाला पाहून मच्छिमारही चक्रावून गेले आहेत. कारण, या माशाचा चेहरा हा मानवासारखा ( fish like human face in Andhra ) आहे. या माशाला मच्छिमाराने स्पर्श करताच हा मासा चेंडुप्रमाणे आकार बदलू ( Fish swells like a ball ) लागला. हा मासा मच्छिमाराने पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातील उप्पलगुप्तममधील वसलथिप्पा नदीत पकडला ( Ballon fish in East Godavari district ) आहे. मत्स्यतज्ज्ञ गोपालकृष्णा यांच्या माहितीनुसार हा विषारी मासा आहे. या माशाला पफर ( Puffer fish ) , बलून ( baloon fish ) किंवा ग्लोब फिश (globe fish ) अशी नावे आहेत. टेट्राडोन या प्राणीवर्गातील हा मासा आहे. हा मासा विषारी माशांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा आहे. त्याच्या लाळेमुळे माणसाचा मृत्यू होऊ शकतो. हा मासा पाहून जैविक विविधतेची खात्री पटते.