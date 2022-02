.

पणजी - काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत निवडणुकीत ( Rahul Gandhi on Goa Election victory ) विजय मिळविणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला. गोवा विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसशिवाय कोणीही सत्ता स्थापन करू ( Rahul Gandhi speech in election campaign ) शकणार नाही, असा दावा गांधी यांनी केला. गोव्यातील गरिबांना महिना 6 हजार रुपये देऊ, असे आश्वासनही काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षांनी ( Rahul Gandhi on scheme for poor in Goa ) प्रचारसभेत केली आहे.