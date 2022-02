.

Dhananjay Munde : मग्रूर मोदींना पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले - धनंजय मुंडे Published on: 16 minutes ago

देशातील कामगार व शेतकरी संपवण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर कायदे बनवले. मात्र, पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी मग्रूर मोदींनी केलेल्या कायद्याविरोधात आंदोलन केले. या आंदोलनाची दखल इतिहासाला घ्यावी लागेल, असे प्रतिपादन सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग मंत्री धनंजय मुंडे यांनी ( Dhananjay Munde hits out at modi over Farm Bills ) केले. इंदापूर तालुक्यातील वालचंदनगर येथे एका कार्यक्रमात मंत्री धनंजय मुंडे बोलत होते. यावेळी राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे ही उपस्थित होते.