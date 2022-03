.

Praful Patel on UDAN Scheme : लहान शहरे महानगरांना जोडल्याशिवाय उडान योजनेला यश नाही- प्रफुल पटेल Published on: 29 minutes ago

Koo_Logo Versions

नवी दिल्ली - खासदार तथा माजी केंद्रीय नागरी वाहतूक मंत्री प्रफुल पटेल यांनी उड्डाण योजनेबाबत संसदेत प्रश्न ( MP Praful Patel in Parliament ) उपस्थित केला. लहान शहरांना महानगरांशी जोडण्याची गरज आहे. उड्डाण योजनेत गोंदियासारखी ( Udan Scheme in Gondia ) लहान शहरे हे महानगरांशी जोडल्याशिवाय या योजनेला यश नाही. त्यावर सरकारचे काय नियोजन आहे, असा प्रश्न प्रफुल पटेल यांनी उपस्थित केला. त्यावर केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya scindia on Udan scheme ) यांनी मोठ्या महानगरांमधील विमानतळाचे विस्तारीकरण सुरू असल्याचे सांगितले. नवी मुंबईत नवे विमानतळ हे पुढील तीन वर्षांत सुरू होणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया ( New airport in New Mumbai ) यांनी सांगितले.