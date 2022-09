.

हुंड्यासाठी महिलेला जाळलं, पाण्यासाठी महिलेची सासरच्यांकडे याचणा; पाहा व्हिडिओ Published on: 1 hours ago

बिहारमधील बक्सरमध्ये हुंड्यासाठी महिलेला जाळण्यात ( In-laws burnt woman for dowry ) आले. यात ती गंभीर रित्या जखमी झाली आहे. काही दिवसांपासून त्या महिलेचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत ( Video of burnt woman goes viral )आहे. ज्यामध्ये पीडित महिला जळालेल्या अवस्थेत असून पाणी मागत असल्याचे दिसत आहे. ती वारंवार मदतीसाठी उपस्थितांकडे याचना करत ( burnt woman pleads for help ) आहे. त्याचवेळी सासरचे मंडळी स्वतःला आग लावल्याचे आधी मान्य कर, असे तिला बोलताना दिसतात. अखेर घरात काम करणाऱ्या मोलकरणींने महिलेला गंभीर अवस्थेत बनारस ट्रॉमा सेंटरमध्ये दाखल केले. जिथे तिच्यावर उपचार सुरू ( woman seriously injured in the incident )आहेत. ही घटना जिल्ह्यातील मुफसिल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कामरपूर गावात घडली.