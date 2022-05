.

Wild boars Viral Video : रस्त्यावरील अपघातात बिबट्याचा मृत्यू; रानडुकरांकडून बिबट्याचा मृतदेह रस्त्याबाहेर काढण्याकरिता प्रयत्न Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

चामराजनगर ( कर्नाटक ) - रानडुकरे ( wild boars dragging carcass of a leopard ) बिबट्याचा मृतदेह रस्त्यावर ओढत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ही घटना तामिळनाडूच्या पलानी - कोडाईकनाल किंवा असनुरु - कोल्लेगला रस्त्यावर ( leopard death on Palani Kodaikanal road ) घडली असल्याचे सांगितले जाते. सुमारे चार ते पाच वर्षांच्या बिबट्याचा रस्ता अपघातात ( video of wild boars ) बळी गेला. यानंतर, रानडुकरांच्या टोळीने बिबट्याचे मृतदेह रस्त्याबाहेर नेऊन खाण्यासाठी प्रयत्न केले. वन्यजीवप्रेमींचे लक्ष वेधून घेणारा व्हिडिओ ऑनलाईन समोर आला आहे. एका पत्रकाराने ट्विट करून कर्नाटक वनविभाग आणि वन अधिकाऱ्यांना टॅग केले. हा व्हिडिओ असनुरू - कोल्लेगला रस्त्यावर ( leaopard death on Asanuru Kollegala road ) घडला आहे.