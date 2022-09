.

अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे जनजीवन ठप्प झाले Life stopped due to rain in Mumbai आहे. भारतीय हवामान विभागाने मुंबई, ठाणे आणि सिंधुदुर्गसह महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये अलर्ट जारी केला आहे. सोमवारी रात्रीपासून मुंबईच्या काही भागात पाऊस पडत Rain in Mumbai since night आहे. पावसामुळे मुंबईतील सैनिक परिसरात पाणी साचले होते. त्याचवेळी दहिसर बोरिवली, कांदिवली, मालाड, गोरेगाव, जोगेश्वरी, अंधेरी, वांद्रे, दादर या भागात जोरदार पाऊस झाला. संततधार पावसामुळे मुंबईतील सायन परिसरात पाणी साचले waterlogged in Sion area Due to continuous rain होते.