गुजरात भारतीय तटरक्षक दल गुजरातच्या 1600 किमी लांबीच्या किनारपट्टीचे पाकिस्तानपासून संरक्षण Coast Guard helps people at sea in Gujrat करतात. आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार समुद्रातील कोणतीही व्यक्ती किंवा कोणतीही स्टीमर किंवा मासेमारी बोट जेव्हा समुद्राच्या मध्यभागी Coast Guard helps people पोहोचते. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय चॅनल 16 वर चालणे आवश्यक आहे. मच्छिमारांद्वारे आंतरराष्ट्रीय चॅनल क्रमांक 16 वर तटरक्षक दलाशी संवाद साधणे खूप सोपे आहे. वादळामुळे मच्छिमारांची बोट समुद्रात मधोमध अडकल्यास मच्छिमार चॅनल 16 द्वारे भारतीय तटरक्षक दलाशी संपर्क Coast Guard helps people at sea साधतात. त्यानंतर कोस्ट गार्ड जेट आपल्या जीपीएसचा वापर करून बोटीजवळ जाते. त्यानंतर रक्षक त्या बोटीत कोण आहे. ते कोठून आले आहेत. ते का आले आहेत. कोठे जात होते. याची माहिती आणि प्राथमिक तपासणी करतात. त्यानंतर तटरक्षक दलाचे जहाज जवळ येते. काही मिनिटांत त्यांची सुटका how Coast Guard helps people at sea करते.