Dancers Dancing : गजब! रुग्णवाहिकेच्या बाहेर बार डान्स, व्हिडिओ व्हायरल Published on: 2 hours ago

सिवान, बिहारच्या सिवानमध्ये रुग्णवाहिकेबाहेर बार डान्सर नाचत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. viral Video of dancers dancing in ambulance. सिवानमधील गौरी गावात एक विवाह सोहळा होता, जिथे ऑर्केस्ट्रा वाजत होता. त्याचवेळी रुग्णवाहिकेचे कर्मचारी वाहन थांबवून ऑर्केस्ट्रामध्ये आलेल्या डान्सर्सचे नृत्य पाहत होते. त्यांनी त्यांना रुग्णवाहिकेच्या बाहेर डान्स करायला लावला, ज्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. पाहा हा व्हिडिओ.. dancers dancing in ambulance in siwan siwan viral Video