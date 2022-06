.

Vertical Split in Shiv Sena : कंधारमध्ये बालाजी कल्याणकर यांच्या पुतळ्याला जोडे

शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर ( After the revolt by Eknath Shinde ) सेनेचे 38 आमदार त्यांच्या सोबत आहेत. त्यामुळे शिवसेनेत उभी फूट ( Vertical split in Shiv Sena ) पडल्याने शिवसेना आक्रमक ( Shiv Sena on Action Mode ) झाली आहे. बंडखोर आमदारांविरोधात महाराष्ट्रभर जोरदार निषेध आंदोलन चालू आहेत. नांदेडमधील कंधार येथे बंडखोर आमदार बालाजी कल्याणकर यांच्या पुतळ्याला जोडे ( The statue of Balaji Kalyankar was slapped ) मारून शिवसैनिकांनी आंदोलन केले. यावेळी शिवसैनिकांची पोलीसांशी झटापट झाल्याचे पाहायला मिळाले.