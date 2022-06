.

Valley of flowers : व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्सची आजपासून सुरुवात, डीएफओ यांनी पर्यटकांना दाखविला हिरवा झेंडा Published on: 17 minutes ago

डेहराडून- उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यात असलेली जागतिक वारसा असलेली फुलांची व्हॅली ( Valley of World Heritage Flowers ) आज पर्यटकांसाठी खुली करण्यात आली आहे. डीएफओ नंदा बल्लभ शर्मा ( DFO Nanda Ballabh Sharma ) यांनी घाटीचे सौंदर्य पाहण्यासाठी आलेल्या पर्यटकांच्या पहिल्या गटाला हिरवा झेंडा दाखवला. व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स ( Valley of Flowers ) दरवर्षी 1 जून रोजी उघडते आणि 31 ऑक्टोबर रोजी बंद होते. या खोऱ्यात 500 हून अधिक प्रजातींची फुले ( 500 species of flowers in the valley ) येतात.