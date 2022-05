.

Unique Marriage In Bihar : 36 इंच वराचा 34 इंच वधूबरोबर विवाह; सेल्फी घेण्याकरिता उडाली झुंबड Published on: 13 minutes ago

Koo_Logo Versions

भागलपूर ( पाटना ) - बिहारमधील भागलपूर जिल्ह्यातील एक अनोखा विवाह चर्चेत (Unique Marriage In Bhagalpur) आला आहे. लग्नात सात फेरे, बँड-बाजा-बाराती, डीजे-ध्वनी सगळे काही नेहमीच्या लग्नांमध्ये होते तसे (36 inch bridegroom 34 inch bride ) झाले. पण संपूर्ण लग्नात वधू-वरांची उंची चर्चेचा विषय होती. वराची उंची 36 इंच आहे, तर वधूची दोन इंच उंची 34 इंच आहे. भागलपूरमध्ये आयोजित हे अनोखे लग्न पाहण्यासाठी अनेक लोक आमंत्रणा विना पोहोचले. अनेक पाहुण्यांनी वधू-वरांसोबत सेल्फी घेतला आहे. 36-इंच वर 34-इंच वधू- हे लग्न भागलपूर जिल्ह्यातील नवगचियाच्या गोपालपूर ब्लॉकमध्ये झाल्याचे ( less height bride groom marriage ) सांगितले जाते. नवगचिया येथील अभिया बाजार येथील किशोरी मंडल उर्फ ​​गुजो मंडल यांची मुलगी ममता कुमारी (वय 24) हिचा विवाह मसारू येथील बिंदेश्वरी मंडल यांचा मुलगा मुन्ना भारती (26) याच्याशी झाला आहे. वर मुन्ना भारतीची उंची 36 इंच म्हणजेच तीन फूट आहे. तर वधू ममता कुमारीची उंची 34 इंच म्हणजेच 2.86 फूट आहे. लोकांना या अनोख्या लग्नाची माहिती मिळताच हे लग्न पाहण्यासाठी लोकांची झुंबड उडाली. लोकांनी हे अनोखे लग्न कॅमेऱ्यात कैद केले. यादरम्यान लोकांमध्ये वधू-वरांसोबत सेल्फी काढण्याची स्पर्धा लागली होती. लोक म्हणायचे की, पृथ्वीवर जन्माला आलेला प्रत्येक माणूस देव बनवून जोडी पाठवतो, ही गोष्ट आज 100 टक्के सिद्ध झाली आहे. मुन्ना आणि ममता लग्नाच्या बंधनात अडकले - मुन्ना आणि ममता यांचा विवाह पाहून असे म्हणता येईल की, लग्नादरम्यान वधू-वरांची उंची हा चर्चेचा विषय राहिला. या लग्नाला उपस्थित ग्रामस्थांनी सांगितले की, दोघांची जोडी खूप चांगली आहे. त्याचवेळी मुन्ना म्हणाला की, मी माझ्या वधूला खुश ठेवेन. कोणतीही अडचण येणार नाही. मुन्ना हा लैलाखच्या एका डान्स पार्टीत कलाकार म्हणून काम करतो. वधूचा भाऊ छोटू छलिया म्हणाला, मी सर्कसमध्ये काम करतो. मी माझ्या धाकट्या बहिणीची काळजी घेतली. जेव्हा मी मुन्नाला पाहिले तेव्हा मला वाटले की तो माझ्या बहिणीसाठी योग्य असेल. मी त्याच्या घरच्यांशी बोललो आणि मग लग्न निश्चित झाले. भागलपूर ( पाटना ) - बिहारमधील भागलपूर जिल्ह्यातील एक अनोखा विवाह चर्चेत ( Unique Marriage In Bhagalpur ) आला आहे. लग्नात सात फेरे, बँड-बाजा-बाराती, डीजे-ध्वनी सगळे काही नेहमीच्या लग्नांमध्ये होते तसे ( 36 inch bridegroom 34 inch bride ) झाले. पण संपूर्ण लग्नात वधू-वरांची उंची चर्चेचा विषय होती. वराची उंची 36 इंच आहे, तर वधूची दोन इंच उंची 34 इंच आहे. भागलपूरमध्ये आयोजित हे अनोखे लग्न पाहण्यासाठी अनेक लोक आमंत्रणा विना पोहोचले. अनेक पाहुण्यांनी वधू-वरांसोबत सेल्फी घेतला आहे. 36-इंच वर 34-इंच वधू- हे लग्न भागलपूर जिल्ह्यातील नवगचियाच्या गोपालपूर ब्लॉकमध्ये झाल्याचे ( less height bride groom marriage ) सांगितले जाते. नवगचिया येथील अभिया बाजार येथील किशोरी मंडल उर्फ ​​गुजो मंडल यांची मुलगी ममता कुमारी (वय 24) हिचा विवाह मसारू येथील बिंदेश्वरी मंडल यांचा मुलगा मुन्ना भारती (26) याच्याशी झाला आहे. वर मुन्ना भारतीची उंची 36 इंच म्हणजेच तीन फूट आहे. तर वधू ममता कुमारीची उंची 34 इंच म्हणजेच 2.86 फूट आहे. लोकांना या अनोख्या लग्नाची माहिती मिळताच हे लग्न पाहण्यासाठी लोकांची झुंबड उडाली. लोकांनी हे अनोखे लग्न कॅमेऱ्यात कैद केले. यादरम्यान लोकांमध्ये वधू-वरांसोबत सेल्फी काढण्याची स्पर्धा लागली होती. लोक म्हणायचे की, पृथ्वीवर जन्माला आलेला प्रत्येक माणूस देव बनवून जोडी पाठवतो, ही गोष्ट आज 100 टक्के सिद्ध झाली आहे. मुन्ना आणि ममता लग्नाच्या बंधनात अडकले - मुन्ना आणि ममता यांचा विवाह पाहून असे म्हणता येईल की, लग्नादरम्यान वधू-वरांची उंची हा चर्चेचा विषय राहिला. या लग्नाला उपस्थित ग्रामस्थांनी सांगितले की, दोघांची जोडी खूप चांगली आहे. त्याचवेळी मुन्ना म्हणाला की, मी माझ्या वधूला खुश ठेवेन. कोणतीही अडचण येणार नाही. मुन्ना हा लैलाखच्या एका डान्स पार्टीत कलाकार म्हणून काम करतो. वधूचा भाऊ छोटू छलिया म्हणाला, मी सर्कसमध्ये काम करतो. मी माझ्या धाकट्या बहिणीची काळजी घेतली. जेव्हा मी मुन्नाला पाहिले तेव्हा मला वाटले की तो माझ्या बहिणीसाठी योग्य असेल. मी त्याच्या घरच्यांशी बोललो आणि मग लग्न निश्चित झाले.