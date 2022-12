.

चामराजनगर (कर्नाटक), गुंडलुपेट तालुक्यातील कोडासगे गावात एका शेतकऱ्याच्या शेतात दोन वाघ दिसले आहेत. Two tigers spot in farm. मंगळवारी सकाळी हे दोन वाघ दिसले तर सायंकाळी त्यांनी डुकराची शिकार करून पुन्हा जंगलाकडे धाव घेतली. या घटनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. तेरकणंबी पोलीस व वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी तळ ठोकला आहे. शेतकर्‍यांनी त्यांच्या मोबाईलमध्ये वाघ धावतानाची दृश्ये टिपली आणि ती सोशल मीडियावर पोस्ट केली. Tiger Spot In Farm . Two tigers spot in farm in Karnataka.