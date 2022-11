.

Truck accident at Dehradun : डेहराडूनमध्ये ट्रकने अनेकांना चिरडले; एकाचा मृत्यू, अन्य गंभीर

डेहराडून - डेहराडूनमधील ( Accident at Dehradun ) चंद्रमणी चौकात भीषण अपघात झाला ( Truck accident at Dehradun Chandramani Chowk ) आहे. एका भरधाव ट्रकने अनेक जणांना चिरडले असून, एकाचा जागीच मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी सहारनपूरकडून आलेल्या एका अनियंत्रित ट्रकने चंद्रबनीजवळ कोतवाली पटेलनाग परिसरात एका ( Many People Got Buried Under an Uncontrollable Truck ) ट्रकचे नियंत्रण सुटून तीन मोटारसायकलस्वार आणि एका दुकानदाराला चिरडले. पोलिसांना माहिती मिळताच घटनास्थळी पोहोचून चिरडलेल्या दुचाकीस्वारांची सुटका करण्यात आली. जखमींना तत्काळ रुग्णालयात पाठवण्यात आले. यादरम्यान एकाचा जागीच मृत्यू झाला. सीओ सदर सर्वेश पनवार यांनी सांगितले की, प्रथमदर्शनी ट्रकचे ब्रेक निकामी झाले होते. कारण ट्रकचालक लांबून हॉर्न वाजवत येत होता. या घटनेबाबत पोलिसांकडून पुढील कारवाई सुरू आहे.