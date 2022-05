.

Tidal water floods in Moushuni Island : समुद्राच्या भरतीने मौसुनी बेटात पाणी, पर्यटन उद्योगाला मोठा फटका Published on: 1 hours ago

मौशुनी ( कोलकात्ता ) - समुद्रातील भरतीच्या पाण्याने संपूर्ण मौसुनी बेटाला ( Tidal waters Moushuni island ) पूर आला आहे. या अचानक आलेल्या पुराचा फटका पर्यटन व्यावसायिकांपासून स्थानिक रहिवाशांपर्यंत सर्वांनाच बसला आहे. भरतीच्या पाण्यात काही झोपड्याही वाहून गेल्या ( cottages washed by tidal waters ) आहेत. याचा मोठा फटका कुटीरधारकांना ऐन पर्यटन हंगामात मोठ्या प्रमाणात बसणार आहे. दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यातील नामखाना ब्लॉकमधील ( Namkhana block of South 24 Parganas ) मौशुनी बेट हे सर्वात जास्त मागणी असलेल्या ठिकाणांपैकी एक आहे. चक्रीवादळ आणि कोरोनाच्या संकटावर मात केल्यानंतर, ( influx of tourists in Moushuni island ) पर्यटकांचा ओघ पूर्ववत सुरू झाला आहे. मात्र सोमवारी पौर्णिमा असल्याने भरतीच्या पाण्यात धरण फुटले. त्यानंतर झोपडीसह अनेक भाग जलमय झाले. धरणाचे काम सुरू झाले असले तरी भरतीच्या काळात हे पाणी किती दिवस टिकेल याबाबत साशंकता आहे. या नैसर्गिक आपत्तींपासून पर्यटनासाठी अनुकूल असलेले हे ठिकाण वाचवण्यासाठी काँक्रीटचे धरण ही काळाची गरज असल्याचे बोलले जात आहे.