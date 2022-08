.

Independence Day दृष्टीहीन ईश्वरीने अंबाझरी तलावाच्या मध्यभागी केले ध्वजारोहण

नागपूरच्या Nagpur City एका दृष्टीहीन चिमुकलीने ७५ वा स्वातंत्र्य दिवस Indian Independence Day अतिशय वेगळ्या पद्धतीने साजरा केला ईश्वरी पांडे Ishwari Pandey असे या १२ वर्षीय चिमुकलीचे नाव आहे देशावर असलेले प्रेम व्यक्त करण्यासाठी आज ईश्वरीने पुन्हा एकदा अंबाझरी तलावात तब्बल अडीच किलोमीटर अंतर पोहून तलावाच्या मध्य भागी ध्वजारोहण करण्याची कामगिरी पार right in the middle of Ambazari Lake पाडली तब्बल अडीच तास पोहून ईश्वरीने अंबाझरी तलावाच्या अगदी मध्यभागी ध्वजारोहणा The blind Ishvari Flag Hoisting done केले गेल्या तीन वर्षापासून ईश्वरी हे कामगिरी सातत्याने बजावत आहे महत्त्वाचे म्हणजे यापूर्वी नागपुरातील कोणत्याही दृष्टी नसलेल्या व्यक्तीने तलावाच्या इतक्या आत जाण्याचा प्रयत्न देखील केलेला नाही जगातील डोळस व्यक्तींना जे जमले नाही ते या चिमुकलीने करून दाखवले प्रबळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर ईश्वरीने ही ऐतिहासिक कामगिरी पूर्ण केली Salute to the adventure of the blind Ishvari आहे ज्यावेळी ती परत आली तेव्हा तलावावर उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाने ईश्वरीचे टाळ्या वाजवून स्वागत केले