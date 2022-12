.

Electricity Bill : शेतकऱ्यांच्या वीज कनेक्शन जोडणीवरून ठाकरे गट आक्रमक, शिवसैनिकांनी धुळे-सोलापूर रोखला Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

बीड - वीज बिलाचा भरणा ( Electricity bill payment ) केला नाही म्हणून महावितरणकडून बीड जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन तोडण्यात ( Electricity connection of farmers was cut ) आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची वीज जोडणी नव्याने करा. या प्रमुख मागणीसाठी बीडमध्ये ठाकरे गट आक्रमक ( Thackeray group is aggressive ) झाला आहे. ठाकरे गटाचे जिल्हा प्रमुख अनिल जगताप यांच्यासह शिवसैनिकांनी धुळे-सोलापूर राष्ट्रिय महामार्ग रोखून धरला. तब्बल एक तास रस्ता रोको झाल्याने वाहतूक ठप्प झाली होती.