Symbolic Journey Punishment मुलीची बदनामी करणाऱ्या जावई आणि सासऱ्याची काढली प्रतिकात्मक धिंड Published on: 1 hours ago

यवतमाळच्या लाडखेड गावात एका आईवडिलांनी आपल्या मुलीची बदनामी defaming married girl करणाऱ्या जावई आणि सासऱ्याची प्रतिकात्मक धिंड Symbolic journey punishment to son in law and father in law काढली. जावई आणि सासऱ्याच्या प्रतिमा गावभर फिरवून त्याला काळे फासत दहन Burning effigies of son in law and father in law केले. तसेच गावात एका मुलीच्या बापाची आत्मकथा autobiographical sheet of daughters father असा मथळा छापलेले पत्रक वितरित केले. ५ महिन्यांपूर्वी त्यांच्या उच्चशिक्षित मुलीचा विवाह लाडखेड येथील एमबीबीएस झालेल्या व वैद्यकीय अधिकारी असलेल्या युवकाशी झाला. मात्र लग्नानंतर काही दिवसातच त्यांच्यात खटके quarrel between husband and wife उडाले. त्यामुळे विवाहिता माहेरी परतली मात्र समेट घडविण्याऐवजी सासरे व पतीने मुलीची बदनामी सुरू केल्याचा आरोप मुलीच्या माता पित्यानी केला. याचा वचपा काढण्यासाठी त्यांनी मुलीच्या सासरी लाडखेडमध्ये पत्रक वाटून सासरा व जावयाच्या प्रतिमेची धिंड काढली. latest news from Yavatmal Ladkhed village