पुणे : उर्फी जावेदने अंग प्रदर्शन केल्याप्रकरणी भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी तिला मारण्याची भाषा केली. यावर सुषमा अंधारे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली Sushma Andhare Strongly Criticized on BJP आहे. ते म्हणाले की, मी साडी नेसते मला साडीत कम्फर्टेबल आणि कॉन्फिडन्स Discussion of Bullshit issues by BJP वाटतं. माझ्यासारखाच BJP Distract From Core Issues पहेराव इतरांनी करावा हा माझा Sushma Andhare Criticized BJP in Pune अट्टाहास असू नये. ज्याला ज्या पोशाखात कम्फर्टेबल आणि कॉन्फिडन्ट वाटते त्यांनी ते घालावे. जाणीवपूर्वक मूळ मुद्द्यांवरून चर्चा भरकटावी म्हणून असे विधान भाजपकडून केले जाते. पण, जेव्हा रामदेव बाबा महिलांबाबत विधान करतात तेव्हा कोणीच काही बोलत नाही. पण, एखाद्याची जात बघून, तो कुठल्या विचारधारेचा आहे यावरून जर बोलत असेल तर ते अत्यंत चुकीचं असल्याचं यावेळी अंधारे यांनी म्हटले आहे.