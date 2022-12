.

Injured Snake जखमी सापावर शस्त्रक्रिया ,प्राणीप्रेमींनी दिला सापाला पुनर्जन्म पहा व्हिडिओ Published on: 2 hours ago

कर्नाटक येथील धारवाडमध्ये एका डॉक्टरने जखमी सापावर शस्त्रक्रिया Surgery on injured snake करून त्याला पुनर्जन्म दिला. प्राणीप्रेमी सोमशेखर Animal lover Somasekhar यांनी हलिया रोडजवळ एका जखमी सापाला वाचवले. त्यानंतर कृषी विद्यापीठाच्या डॉक्टरांकडे गेले असता सापाच्या डोक्यावर गाठीच्या आकाराची गाठ दिसली आणि त्यातून रक्तस्त्राव होत असल्याचे दिसून आले. तात्काळ डॉक्टर अनिल पाटील यांनी सापावर यशस्वी शस्त्रक्रिया करून त्याचा जीव वाचवला आहे.Surgery on injured snake In Karnataka