Superstitious Tradition पहा, नवस फेडण्यासाठी मंदिरावरून मुलाला फेकण्याची अघोरी प्रथा Published on: 2 hours ago

सांगली आटपाडी तालुक्यातील मासाळवाडी येथे मंदिरावरुन मुले खाली फेकायची प्रथा आजही सुरू Tradition of throwing child down from temple आहे. महालिंगराया देवाच्या यात्रेत नवस फेडण्याचा श्रद्धेतून मंदिरावरुन मुलांना खाली फेकण्यात येते. खाली घोंगडीत वरुन फेकलेली मुले झेलण्यात superstitious To fulfil vow in Sangali येतात. आटपाडीच्या मासाळवाडी येथे महालिंगराया देवाच्या दिवाळी निमित्ताने भरणारया यात्रेत कळस करणारी अंधश्रद्धा आजही कायम आहे. नवस फेडण्यासाठी मंदिरावरून मुले फेकण्याची प्रथा अजूनही पाळली जात आहे. मंदिराच्या 10 ते 15 फूट छतावरून उभ्या राहून पुजारी मुलांना खाली फेकतात. खाली घोंगड्यामध्ये वरून फेकण्यात येणाऱ्या मुलांना झेलण्यात tradition of throwing child down in Sangali येते.लहान मुलांचे दोन्ही पाय आणि दोन्ही हात पकडुन,मुलांना घोंगडीच्या दिशेने फेकण्यात येते. अत्यंत धोकादायक असा प्रकार सुरू आहे. अशा पद्धतीने लहान मुलांच्या जीवाशी खेळण्याचा हा अघोरी प्रकार निश्चितच अंगावर शहारे उभा करणाराsuperstitious To fulfil vow in Sangali आहे. पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात अंधश्रद्धेच्या नावाखाली चालणाऱ्या या अघोरी प्रथा कधी बंद होणार हा प्रश्न निर्माण झाला Superstitious Tradition आहे.