मुंबई नुकतीच अभिनेत्री तुनिषा शर्मा हिने शूटिंगच्या सेटवर आत्महत्या केली. यावर आत्महत्या हा भ्याडपणा Suicide is cowardice आहे. कितीही दडपण आले, नाते तुटले, तरी आत्महत्या हे चुकीचे पाऊल आहे अशी प्रतिक्रिया चित्रपट आणि टीव्ही अभिनेता राजकुमार कनौजिया यांनी दिली आहे. ‘जिंदगी शतरंज हैं’ या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात Zindagi Shatranj Hai trailer released आला. यावेळी राजकुमार कनौजिया बोलत होते. यावेळी बोलताना, तुनिषा शर्मा हिने आत्महत्या करणे खूप दुःखद आहे. देवाने आम्हाला दिलेले जीवन संपवण्याचा अधिकार आपल्याला God given us life We do not have right to end नाही. कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीत ते संपवण्याचा अधिकार देवाला आहे. आत्महत्या हा भ्याडपणा आहे. कितीही दडपण आलं नातं तुटलं तरी आत्महत्या हे चुकीचं पाऊल आहे असे कनौजिया Rajkumar Kanaujiya reacts Tunisha Sharma suicide म्हणाले.