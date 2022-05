.

Student crying for Teacher : आवडत्या शिक्षकाची बदली झाल्याने शाळेतील विद्यार्थ्याला कोसळले रडू Published on: 13 minutes ago

कसौली/सोलन - गुरू आणि शिष्याचे नाते सर्वात अनोखे असते असे म्हणतात. देशाच्या अनेक भागातून दररोज गुरूप्रती शिष्याच्या समर्पणाच्या अनेक बातम्या येत असतात. त्याचबरोबर हिमाचल प्रदेशात असे अनेक शिक्षक आहेत जे विद्यार्थी प्रिय आहेत. कसौली येथील एका शाळेत शिक्षकाची बदली झाल्याची बातमी ऐकून विद्यार्थ्याने रडायला ( Student Crying After Teacher Transfer ) सुरुवात केली. शिक्षकासोबत जाण्याचा हट्ट धरला. त्याचा व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमधून विद्यार्थ्याचे शिक्षकाप्रती असलेले प्रेम स्पष्टपणे दिसून येत आहे. प्रत्यक्षात हिंदी शिक्षकाची संबंधित शाळेतून ( Government School in Kasauli ) दुसऱ्या शाळेत बदली झाली आहे. ही बाब विद्यार्थ्यांना समजल्यावर त्यांची चांगलीच निराशा झाली. तर शिक्षकाला पाहून एक विद्यार्थी रडू लागला. शिक्षकाने रडण्याचे कारण ( Teacher Transfer in Kasauli of solan district ) विचारले. मात्र विद्यार्थी रडतच राहिला. त्याचवेळी वर्गात बसलेल्या इतर विद्यार्थ्यांनी तो तुमच्या जाण्याने रडत असल्याचे सांगितले. हे ऐकून शिक्षक पुढच्या वर्षी परत येण्याचे बोलले. हे ऐकून विद्यार्थी जोरजोरात रडू लागला. त्यानंतर शिक्षकाने त्याला मिठी मारली.