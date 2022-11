.

VIDEO वाघाने रस्त्यावरच मांडला ठिय्या, नागरिकांना पट्टेदार वाघाचे दर्शन Published on: 22 minutes ago

Koo_Logo Versions

यवतमाळ यवतमाळ जिल्ह्याच्या वणी परिसरातील निळापूरच्या खदानीजवळ पट्टेदार वाघ दिसून Striped Tiger In Yawatmal आला. त्यामुळे या भागातील नागरिकात प्रचंड दहशत निर्माण झाली. दुपारच्या सुमारास खदाणीतील काही कामगार काम करत असताना त्यांना रस्त्याच्या कडेला जंगलात पट्टेदार वाघ दिसून आला. दरम्यान वाघाने रस्त्यावरच ठिय्या Tiger Sat On Road मांडला. यावेळी कामगारांनी आपल्या मोबाईलमध्ये वाघाचे चित्रीकरण Workers Capture Tiger Video In Mobile Phone केले. सध्या या भागात दिवसाढवळ्या वाघाचे दर्शन होत आहे. दोन दिवसा अगोदर वनी तालुक्याचे भुरकी गावात वाघाने अभय देऊळकर याला ठार केले त्यामुळे शेतकरी शेतमजूरां मध्ये मोठी दहशत निर्माण झाली आहे. वनविभागाकडून या वाघाचा बंदोबस्त लावण्यात यावा . अशी मागणी नागरीक करीत आहे.