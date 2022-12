.

Snake : भक्ष्याच्या शोधात साप अडकला जाळ्यात, सर्पमित्राने केली सापाची सुटका Published on: 18 hours ago

ठाणे : भक्ष्याच्या शोधात ८ फुटाचा साप जाळ्यात अडकल्याची snake got caught in net घटना घडली आहे. ही घटना कल्याण पश्चिम भागातील उंबर्डे गावातील एका गोदामात snake got caught in a net in Umbarde village घडली. सर्पमित्राने जाळे कापून या सापाची सुखरूप सुटका Safe escape of the snake केली आहे.