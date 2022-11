.

Sushma Andhare शिंदे सरकार लवकरच कोसळणार, सुषमा अंधारेंचे भाकीत Published on: 43 minutes ago

पुणे राज्यात सत्तेत असलेले शिंदे सरकार हे लवकरात लवकर कोसळणार Shinde government will collapse soon असून राज्यात मध्यवर्ती निवडणुका लागण्याची शक्यता Possibility of central elections in state असल्याचे मत शिवसेना उपनेते सुषमा अंधारे Shivsena leader Sushma Andhare predicts यांनी व्यक्त केले आहे. ठाकरे गटाची धडाडती तोफ शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे Sushma Andharen criticizes Shinde group हे गेल्या काही दिवसांत शिंदे गटाच्या रडारवर असून सुषमा अंधारेंना शह देण्यासाठी शिंदे गटाने मोठी खेळी केली आहे. सुषमा अंधारे यांच्यापासून विभक्त झालेले पती वैजनाथ वाघमारे लवकरच शिंदे गटात प्रवेश Vaijnath Waghmare joins Shinde group करणार आहेत. त्यामुळे येत्या काळात हा संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच राज्यात सुरू असलेल्या राजकारणा वर अंधारे यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. पाहूया काय म्हणाल्या सुषमा अंधारे.. Latest news from Pune