सुरत शहरात अश्विनी कुमार परिसरातील एका सोसायटीत एका भटक्या कुत्र्याने सात वर्षांच्या मुलीवर हल्ला केला. seven year old girl attacked by stray dog. कुत्र्याने मुलीच्या गालावर चावा घेतला आणि मांस बाहेर काढले. मुलीला आता खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आले आहे. girl attacked by stray dog in surat gujarat. कुत्र्याला पकडण्यासाठी तत्काळ अधिकार्‍यांना कळवले. या पथकाने कुत्र्यांना पकडण्यासाठी ऑपरेशन सुरू केले. परिसरातील नागरिकांनी अधिकारी व त्यांच्या टीमचे मनापासून आभार मानले. जखमी मुलीवर सध्या उपचार सुरू असून तिला शस्त्रक्रियेसाठी नेण्यात आले आहे. मुलगी तिच्या मामाकडे राहत होती. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कैद झाली आहे. सोसायटीतील घराच्या गेटवर मुलगी खेळत असल्याचे सीसीटीव्हीमध्ये स्पष्ट दिसत आहे आणि त्यादरम्यान एक कुत्रा तिथून गेला. मुलीने कुत्र्याचा पाठलाग केला, मात्र कुत्र्याने मुलीवर हल्ला करून तिला खाली पाडले. तेवढ्यात एक महिला तिथे येते आणि कुत्र्यावर पाणी फेकून पळून जाण्याचा प्रयत्न करते. ती स्त्री मुलीला उचलते आणि त्याला हाकलून देते. रवी शर्मा असे या मुलीचे नाव असून ती सिनियर केजी नर्सरीमध्ये शिकते. सध्या ती तिच्या काका-काकूंकडे राहात होती आणि घटनेची माहिती मिळताच तिचे पालकही रुग्णालयात पोहोचले. मुलीची आई मेघाने सांगितले की, संध्याकाळी आम्ही चहा पीत होतो. आम्ही तिला कॉफी दिली आणि ती खेळण्यासाठी बाहेर गेली आणि अचानक ती ओरडू लागली. आम्हाला वाटले की ती शेजारच्या मुलासोबत खेळत आहे. बघितले तर तिला कुत्रा चावला होता. आम्ही घाबरलो. मुलगीही घाबरली. चार-पाच जणांनी तिला पकडून आणले. मुलीला वाचवणाऱ्या किंजलबेन म्हणाल्या की, मुलगी गेटवर खेळत होती. मुलंही तिथे होती पण खेळता खेळता पुढे गेली. कॉफी पिऊन मुलगी परत आली तेव्हा एका कुत्र्याने येऊन मुलीला चावा घेतला. त्याचे हात पाय दात सर्वत्र भरले होते. सुरत महानगरपालिका आणि गुजरात राज्य सरकारने भटक्या प्राण्यांसाठी धोरण तयार केले आहे. सुरत महापालिका या धोरणावर काम करत आहे. सुरत महानगरात ही दुःखद घटना घडली आहे. कुत्र्याने मुलीवर हल्ला केला आहे. ही बाब गंभीर आहे. सुरत महापालिका यासाठी प्रयत्नशील आहे. गेल्या वर्षभरात भटकी कुत्री पकडण्यासाठी 7521 हून अधिक कुत्रे पकडण्यात आले आहेत. लसीकरणानंतर सुमारे 6000 कुत्र्यांची विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. गेल्या आठवडाभरात सुमारे 85 ते 90 कुत्रे पकडण्यात आली असून सुमारे 30 कुत्र्यांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. या घटनेकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले जात आहे. अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत याची पालिका विशेष काळजी घेईल.