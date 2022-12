.

VIDEO छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बदनामीवरून संजय गायकवाड तापले; पाहा व्डिडिओ Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

बुलढाणा छत्रपती शिवाजी महाराज यांची बदनाम करण्याची व त्यांच्यावर चिखलफेक करण्याची जणू स्पर्धाच लावली Defame Chhatrapati Shivaji Maharaj आहे. एकीकडे देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी चांगले काम करित असताना दुसरीकडे हे वाचाळवीर पक्षाला अडचणीत आणून हिंदुत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करित Question Mark On BJP Hindutva आहेत. असे संजय गायकवाड यांनी म्हटले आहे. तसेच प्रसाद लाड यांचा जन्म पाकिस्थानात झाला वाटते. त्यांना शिवरायांचा जन्म कुठे झाला हे माहीत Prasad Lad Seems Born In Pakistan Sanjay Gaikwad नाही. रावसाहेब दानवे हे छत्रपतींना शिवाजी म्हणतात. ज्या मराठवाड्यात त्यांचा जन्म झाला. महाराष्ट्र हा शिवरायांचा अपमान कधीही सहन करत नाही. असे संजय गायकवाड यांनी म्हटले.