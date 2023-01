.

Sambhaji Raje on Ajit Pawar: अजित पवारांनी अभ्यासाशिवाय कोणतेही वक्तव्य करू नये - संभाजीराजे Published on: 2 hours ago

कोल्हापूर : अजित पवारांनी केलेल्या वक्तव्यावर संभाजी राजेंनी प्रतिक्रिया Ajit Pawar Not to Make Any Statement Without Study देताना अजित पवारांना चांगलेच सुनावले Sambhaji Raje Reacted to Ajit Pawar Statement आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी हिंदवी स्वराज्य स्थापन Sambhaji Maharaj Also Protected Religion केले. संभाजी महाराज हे स्वराज्यरक्षक आहेत हे नक्की आहे. संभाजी महाराज यांनी धर्माचेसुद्धा रक्षण केले हे कुणी नाकारू शकत नाही. त्यामुळे संभाजी महाराज हे धर्मवीर होते. मी नेहमी संभाजी महाराज यांना धर्मवीर म्हणून भाषणाची सुरुवात करतो, यापुढेदेखील करेन. अजित पवार यांनी कोणता संदर्भ देऊन बोलले हे माहीत Sambhaji Raje Advised to Ajit Pawar नाही. त्यांनी अभ्यास असल्याशिवाय कोणतेही वक्तव्य करू नये. त्यामुळे अजित पवार यांनी मांडलेला मुद्दा पूर्णपणे चुकीचे आहे, अशा स्पष्ट शब्दात संभाजीराजेंनी अजित पवारांना सुनावले आहे. संभाजी राजेंनी कोल्हापुरात माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली.