Robbery in New York : न्यूयॉर्कमध्ये दिवसाढवळ्या लूटमार, मर्सिडीजमधून फिल्मी स्टाईल लूट; पाहा व्हिडिओ Published on: 2 hours ago

न्यूयाॅर्क : अमेरिकेतील प्रसिद्ध शहर म्हणून ओळख ( New York known as Famous City of America ) असलेल्या न्यूयॉर्कमध्ये लूटमारीची घटना घडली आहे. ती पाहून तुम्ही म्हणू शकता की हे जंगलराजपेक्षा कमी आहे का, ही संपूर्ण घटना ट्विटरवर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये पाहायला मिळत आहे. अमेरिकन नागरिक या घटनेची तुलना हॉलिवूड अभिनेता विन डिझेलच्या 'फास्ट अँड फ्युरियस' चित्रपटाशी करीत आहेत. त्याच वेळी, काही नागरिक हे रॉकस्टारच्या बहुप्रतिक्षित ग्रँड थेफ्ट ऑटो 6 व्हिडिओगेमचे लीक फुटेज म्हणून शेअर करीत आहेत. शनिवारी भरदिवसा न्यूयॉर्कच्या रस्त्यावर ही घटना ( New York in Broad Daylight on Saturday ) घडली. ज्या व्यक्तीने दरोडा टाकला त्याने त्याची काळ्या रंगाची मर्सिडीज टोयोटा रॅव्ही 4 मध्ये ( Mercedes into a Toyota Ravi 4 ) घुसवली. एका बाजूचा दरवाजा उघडून त्याने वाहन चालकाकडून रोख रक्कम असलेली बॅग घेऊन पळ काढला. न्यूयॉर्क पोस्टने कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की आरोपींनी $ 20,000 रोख काढून घेतले. घटनास्थळी उपस्थित लोकांनी या घटनेचा व्हिडिओ बनवला. व्हिडिओमध्ये, एक काळी मर्सिडीज मुद्दाम सिल्व्हर रंगाच्या एसयूव्हीला टक्कर देताना आणि नंतर ट्रॅफिकच्या दुसऱ्या लेनमध्ये जाताना दिसत आहे. यादरम्यान रस्त्यावर टायर घसरण्याच्या आवाजाने लोक घाबरले.