अमृतसर मल्ल्यान पेट्रोल पंपाजवळील जंदियाला गुरु येथे दरोडेखोरांनी 80 हजार रुपयांचा ऐवज लुटला. पुन्हा दुसऱ्या एका पेट्रोल पंपावर दरोडेखोरांनी दरोडा टाकला robber came to rob petrol pump आहे. मात्र यावेळी दोन दरोडेखोरांपैकी एकावर सुरक्षारक्षकाने गोळी झाडल्याने त्याचा जागीच मृत्यू robber came to rob petrol pump shot dead झाला. पेट्रोल पंप चालकाने सांगितले की रात्री 9.15 वाजता मोटारसायकलवरून दोन दरोडेखोर पेट्रोल पंपावर दरोडा टाकण्यासाठी आले. इतर ग्राहक पेट्रोल पंपावर आले असता त्यांनी पिस्तुलाच्या जोरावर कॅशियरकडून पैसे shot dead by security guard काढले. दरोडेखोरांनी त्यांच्याकडून पैसे घेण्यास सुरुवात केली. यावेळी सुरक्षारक्षकाने एका दरोडेखोरावर गोळी झाडून हत्या केली तर दुसरा घटनास्थळावरून फरार झाला. या संदर्भात डीएसपी गुरमीत सिंग यांनी सांगितले की यापूर्वी या पेट्रोल पंपावर दरोडा पडला होता. त्यामुळे गार्डला सतर्क करण्यात आले. गार्डच्या शौर्यामुळे पंप लुटण्यापासून वाचला. दरोडेखोराचा मृत्यू झाला असून त्याच्याकडून एक पिस्तूल आणि काही गोळ्याही जप्त करण्यात आल्या असून पोलीस तपास करत असल्याचे त्यांनी Robber Died On Spot in Panjab सांगितले.