Rishiganga Froze कडाक्याच्या थंडीमुळे बद्रीनाथ धाममध्ये गोठली ऋषीगंगा नदी, पहा व्हिडिओ

=चमोली उत्तराखंड डिसेंबर महिना सुरू होताच डोंगरदऱ्यांमध्ये थंडीची चाहूल लागली आहे. बद्रीनाथ धाममधून वाहणारी ऋषीगंगाही कडाक्याच्या थंडीत बर्फात बदलली Rishiganga Froze आहे. इथे धबधब्यातून वाहणाऱ्या पाण्याचे थेंब गोठले आहेत. आजकाल उत्तराखंड पोलीस, कर्मचारी आणि मास्टर प्लॅनवर काम करणाऱ्या कार्यकारी संस्थांचे मजूर बद्रीनाथ धाममध्ये काम करत Rishiganga froze in Badrinath Dham आहेत. बद्रीनाथमध्ये सकाळी आणि संध्याकाळी तापमानात मोठी घट नोंदवली जात आहे. मात्र, दुपारी सूर्यप्रकाश पडल्यानंतर थोडासा दिलासा मिळाला आहे. मात्र धाममध्ये सकाळी आणि संध्याकाळी कडाक्याची थंडी Rishiganga froze due to severe cold असते. बद्रीनाथ धामच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेले पोलीस कर्मचारी सांगतात की, रात्री चुकून पाण्याचा नळ बंद झाला तर सकाळी नळाच्या बाहेर आणि आत बर्फ गोठतो. त्यामुळे पाणीपुरवठा होत नाही. बद्रीनाथ धाममध्ये वाहणारे धबधबेही गोठत आहेत. केवळ बद्रीनाथ धामच नाही, तर निती व्हॅलीमध्येही सध्या कडाक्याची थंडी पडत Rishiganga in Badrinath Dham आहे. येत्या काही दिवसांत डोंगराळ भागात थंडी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. डोंगरात थंडी सतत वाढत असल्याने सर्वात मोठी समस्या म्हणजे पाणी गोठणे, त्यामुळे लोकांच्या अडचणी वाढल्या Badrinath Dham severe cold आहेत.