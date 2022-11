.

राष्ट्रवादी मंथन वेध भविष्याचा शिबीर, अध्यक्ष शरद पवार करणार मार्गदर्शन

शिर्डी राष्ट्रवादी मंथन वेध भविष्याचा हे दोन दिवसीय राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचे शिबीर शिर्डीत पार पडत Nationalist Congress Party camp in Shirdi आहे. आज शिबीराचा दुसरा दिवस असून आज पक्षाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार पदाधिकार्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. शरद पवार हे मुंबईहून हेलीकॉप्टरने दुपारी दोन वाजता शिर्डीला Sharad Pawars presence for camp पोहचतील. त्यानंतर ते साई पालखी निवारा येथे सुरु असलेल्या शिबीरास्थळी येतील चार वाजता शरद पवारांच्या भाषणाला सुरवात होईल त्या भाषणानंतर शिबीराचा समारोप होणार असल्याची माहीती प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांंनी दिली Rashtrawadi Manthan for future camp आहे.