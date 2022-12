.

Gram Panchayat Election 2022 : रावसाहेब दानवे यांच्या जवखेडा खुर्द येथे भाजपाचे र्निविवाद वर्चस्व; भाजपच्या सुमन दानवे या सरपंचपदी

जालना : केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या जवखेडा खुर्द गावात ( Gram Panchayat Election 2022 ) भाजपचा ( Danve Jawkheda Khurd of BJP Controversial Supremacy ) दणदणीत विजय झाला ( Jawkheda Khurd Village has Resounding Victory For BJP ) आहे. केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ( Union Minister Raosaheb Danve Brother in Law ) यांच्या भावजय सौ. सुमन दानवे यांनी प्रतिष्ठा कायम ठेवत जालना जवखेडा खुर्द येथे भाजपाचे र्निविवाद वर्चस्व प्रस्थापित ( Mrs Suman Danve has Established BJP Undisputed Supremacy ) केले आहे. केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या जवखेडा खुर्द गावात 30 वर्षांनंतर दानवेचे ( Jawkheda Khurd Village of Union Minister Raosaheb Danve ) वर्चस्व कायम ठेवण्यात त्यांच्या ( Mrs Suman Madhukar Danve has Succeeded ) भावजय सौ. सुमन मधुकर दानवे यांना यश आले आहे. त्यांनी राष्ट्रवादीच्या सौ. सुनीता संतोष दानवे यांचा दारुण पराभव करीत आपली परंपरा कायम ठेवत पुन्हा एकदा ग्रामपंचायतीवर भाजपचा झेंडा फडकवत 30 वर्षांची परंपरा कायम ठेवत रावसाहेब दानवे यांची प्रतिष्ठा कायम ठेवली आहे.