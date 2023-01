.

MP Vinayak Raut: राणेंचे राजकारण रक्तरंजित इतिहासाने भरलेय; सख्ख्या चुलत भावाचा घरासमोर केलाय खून Published on: 52 minutes ago

Koo_Logo Versions

सिंधुदुर्ग : नितेश राणे यांनी नारायण राणे यांची राजकीय कारकीर्द ( Ranes Politics Filled with Blood Stained History ) आठवावी. स्वतःच्या सख्ख्या चुलत भावाचे घरासमोर डोके फोडून त्याला नांदगाव येथे नेऊन जाळून ( MP Vinayak Raut Scathing Commentary ) टाकले. यांची हैवानाची औलाद आहे. राणेंची नार्को टेस्ट केली, तर अनेक खुणांना वाचा फुटेल, अशी घणाघाती टीका खा. विनायक राऊत यांनी ( Nitesh Rane Should Recall Political Career of Narayan Rane ) केली. कणकवली येथे आयोजित कार्यक्रमात बोलताना खासदार राऊत यांनी भाजप आमदार नितेश राणे यांच्यावरही निशाणा साधला. खासदार विनायक राऊत म्हणाले, येथील आमदाराची उंची किती, डोकं केवढs त्याच्यात अक्कल केवढी, मेंदू केवढा तरीही आकांडतांडव करायचा. उद्धवजी ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांच्यावर टीका करण्याचे एकच टार्गेट यांना मिळाले आहे. हे करताना नितेश राणेंनी वडिलांची राजकारणातील कारकीर्द आठवावी. सख्या चुलत भावाचे घराच्या समोर डोकं फोडून गाडीत घालून नांदगावला नेऊन जाळून टाकलं असा राणेंचा इतिहास.