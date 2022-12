.

कालपर्यंत डरकाळी फोडणारे संजय राऊत घाबरले का - रामदास कदम Published on: 2 hours ago

रत्नागिरी संजय राऊतजी पळपुटा असल्यासारखे वागू नका, कर्नाटकात जायच्या भीतीने शेपूट का घालत आहात, असा सवाल उपस्थित करत बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे नेते रामदास कदम यांनी संजय राऊत यांच्यावर निशाणा साधला Ramdas Kadam criticized आहे. कालपर्यंत डरकाळी फोडणारे संजय राऊत MP Sanjay Raut घाबरले, याचेच आश्चर्य वाटत असल्याचे रामदास कदम Ramdas Kadam criticized MP Sanjay Raut म्हणाले. खेड तालुक्यातील जामगे येथे आले असता त्यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना हे वक्तव्य केले. यावेळी रामदास कदम म्हणाले, मला देखील कर्नाटक न्यायालयाने समन्स काढले होते व मी सुद्धा कर्नाटकात जाऊन आलो. सीमाभागातील मराठी लोकांनी माझे तिथे स्वागत केले आणि माझ्या जामिनासाठी तिथल्याच मराठी लोकांनी मला सहकार्य केले. त्यामुळे संजयजी तुम्ही घाबरू नका. मराठी माणूस पळपुटा आहे असा संदेश देऊ नका. तुम्ही कर्नाटकात जा, तेथील मराठी लोक तुमच्या बाजूने ठामपणे उभे राहतील, असा सल्ला देत रामदास कदम यांनी संजय राऊत यांच्यावर निशाणा साधला Sanjay Raut statment on attack आहे.