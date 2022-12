.

Corona increasing : कोरोना येतोय... आताच उपाययोजना करा सुरू - राजेश टोपे यांची मागणी Published on: 2 hours ago

चीननंतर आता जगात कोरोनाचा Omicron variant प्रादुर्भाव वाढतो Corona increasing आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नवे दिशानिर्देश जारी केले Central government issued new guidelines आहे. राज्य सरकारने सुद्धा बचावात्मक उपाय योजना करायला सुरवात करावी अशी मागणी माजी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केली आहे. आज कोरोनाच्या विषयावर Coronavirus news मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत कोविड नियंत्रण आढावा बैठक Covid Control Review Meeting होणार आहे. चीन, ब्राझील आणि इतर देशांमध्ये कोविड-19 चा उद्रेक लक्षात घेता आपण सतर्क राहण्याची गरज आहे. आम्ही केंद्र सरकार आणि WHO च्या सल्ल्याचे काटेकोरपणे पालन करणे आणि ट्रॅकिंग, चाचणी, उपचार आणि कोविड-योग्य वर्तन Coronavirus today Maharashtra यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राजेश टोपे यांनी म्हटले आहे. आम्ही ग्रामीण भागात ऑक्सिजन प्लांट बनवले. पण ते आता चांगल्या स्थितीत आहेत की नाही हे तपासण्याची गरज आहे. औषधांचाही तुटवडा आहे असे मला वाटते. कोरोनाची नवीन रूपे जाणून घेण्यासाठी जीनोम सिक्वेन्सिंग महत्वाचे आहे. व्हेंटिलेटर आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासू नये यासाठीही व्यवस्था केली पाहिजे असेही टोपे यांनी म्हटले आहे. Corona cases in Maharashtra