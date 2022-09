.

राज ठाकरे विदर्भ दौऱ्यावर ( Raj Thackeray on Vidarbha tour ) आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी अमरावती शहरातील ॲनिमेशन कॉलेजला गुरुवारी दुपारी साडेबारा वाजता भेट ( Raj Thackeray visit to Animation College in Amravati ) दिली. ॲनिमेशन कॉलेजचे प्रमुख प्रा. विजय राऊत हे राज ठाकरे यांचे जे जे आर्ट स्कूलचे वर्गमित्र आहेत. त्यांच्या विविध कलाकृती आणि चित्रांची राज ठाकरे यांनी पाहणी ( Exhibition of Various works of art of political leaders ) केली. विविध राजकीय नेत्यांचे व्यंगचित्र पाहून राज ठाकरे यांनी या व्यंगचित्रांची प्रशंसा देखील ( Raj Thackeray Appreciate cartoons ) केली.