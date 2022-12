.

Raj Thackeray : राज ठाकरे रत्नागिरी दौऱ्यावर, आता मनसेची गाव तिथे शाखा

रत्नागिरी राज ठाकरे रत्नागिरी दौऱ्यावर Raj Thackeray Ratnagiri tour आहेत. त्यांनी राजापूर येथे कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी कार्यकर्त्यांनी काही सूचना दिल्या.राज्यात फोडाफोडीचे राजकारण सुरु आहे. पण मनसे सैनिक फूटत नाहीत. त्याचा अभिमान वाटतो असे राज ठाकरे यांनी म्हटले. गाव तिथे शाखा करण्यासाठी MNS Branches in Village आता बैठक घेतली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जानेवारीत परत कोकणात येणार असून सूचना दिल्या त्यावर काम झाले कां नाही ते पाहणार असल्याचे राज ठाकरे Raj Thackeray Interact with worker at Rajapur म्हणाले.