कोल्हापूरी फेटे, मंगळा गौर, हलगीच्या जुगलबंदीत राहुल गांधींचे स्वागत Published on: 21 minutes ago

हिंगोली काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा तालुक्यातील आखाडा बाळापूर येथे दाखल Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra झाली. दहा हजार कोल्हापूरकरांनी कोल्हापुरी फेटे घालून यात्रेत सहभागी होत यात्रेचे जल्लोषात स्वागत Welcome Bharat Jodo Yatra Wearing Kolhapuri Feta केले. यात्रादरम्यान आयोजीत केलेल्या कुस्ती स्पर्धेचा देखील राहुल गांधी यांनी आनंद घेतला. स्वागतासाठी मंगला गौर आणि हलगीची जुगलबंदी देखील पाहायला Mangla Gaur and Halgi performance for welcome मिळाली.Congress Leader participate in Bharat Jodo Yatra होते.