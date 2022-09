.

Ganpati Visarjan 2022 : पुण्यात गणपती विसर्जनादरम्यान महिलांचे लेझीम नृत्य, पहा व्हिडियो Published on: 6 hours ago

Koo_Logo Versions

गेली 2 वर्ष कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच सण उत्सव निर्बंधात साजरे करावे लागले. यंदा मात्र निर्बंधमुक्त असल्याने सर्वच सण उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होत Ganeshotsav without restrictions आहे. पुण्याची वैभवशाली परंपरा असलेल्या पुण्याच्या गणेशोत्सवाची सांगता यंदा धूमधडाक्यात होत असून गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरयाच्या जयघोषात आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप पुणेकर देत आहेत. पुण्यात मानाचा दुसरा गणपती तांबडी जोगेश्वरी Tambadi Jogeshwarisecond Ganpati honor in Puneमंडळाच्या विसर्जन मिरवणुकीत खास महिलांचे लेझीम नृत्य पार पडले. ढोलाच्या तालावर महिलांनी सामूहिक नृत्य Lazim dance of women group केले. ढोल - ताशांचा आवाज, हजारोंच्या तोंडी बाप्पाचे नाव आणि गणेश भक्तांचा उत्साह पाहण्यासारखा होता. पाहूयात