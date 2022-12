.

Teachers Strike : रयत शिक्षण संस्थेच्या शिक्षकांचे बेमुदत धरणे आंदोलन Published on: 19 hours ago

पुणे : रयत शिक्षण संस्थेच्या Ryat Shikshan Sanstha विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांनी पुण्यातील उपसंचालका कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन In Pune, the teachers of Ryat Shikshan Sanstha staged a protest सुरु केले आहे. शिक्षण उपसंचालक वेळकाढूपणामुळे आजपर्यंत कोणालाही मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे सर्व शिक्षकांच्या मान्यता Demand for recognition of teachers जोपर्यंत देत नाही, तोपर्यंत आंदोलन ( Teachers Strike ) सुरु राहणार असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.