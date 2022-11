.

Video ट्रॅक्टर ट्रॉलीच्या साहाय्याने गरोदर महिलेला आणले रुग्णालयात, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल Published on: 35 minutes ago

Koo_Logo Versions

उत्तर प्रदेश यूपी सरकार राज्यात चांगल्या आरोग्य सेवांचा दावा करत असले तरी. पण वस्तुस्थिती काही वेगळीच आहे, आग्रा येथील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये काही लोक एका गरोदर महिलेला खाटेवर झोपवून ट्रॅक्टर ट्रॉलीच्या साहाय्याने रुग्णालयात नेताना दिसत आहेत. व्हायरल झालेला व्हिडीओ खेरगड भागातील असल्याचे सांगण्यात येत आहे. खेरागड सीएचसीमध्ये स्ट्रेचर न मिळाल्याने कुटुंबीयांनी महिलेला ट्रॉलीमध्ये बसवून रुग्णालयात नेले, असा दावा केला जात आहे. यासंदर्भात खेरागड सीएचसीचे प्रभारी डॉ.मुकेश चौधरी सांगतात की, नातेवाईकांनी ट्रॅक्टर ट्रॉलीतून गर्भवती महिलेला सीएचसीमध्ये आणले. सीएचसीमध्ये स्ट्रेचर आहेत, या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. No Ambulance Pregnant Brought On Cot In Agra