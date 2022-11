.

PMPML Driver Assaulted पीएमपीएमएल चालकाला दुचाकी स्वाराकडून मारहाण, पाहा व्हिडियो Published on: 60 minutes ago

पुणे पुण्यात एक धक्कादायक प्रकार घडला PMPML Driver Assaulted आहे. स्वारगेट डेपोची बस क्रमांक सीएनजी 799 डी आर 2550 ही मार्ग क्रमांक 29 6 पुणे स्टेशन चौकात आली असता एका दुचाकी स्वराने बसला गाडी आडवी लावून ड्रायव्हर बरोबर वाद PMPML in Pune घातला. आणि डायव्हर कंडक्टर यांना मारहाण केली PMPML driver assaulted in Pune आहे. या घटनेची नोंद बंदगार्डन पोलीस चौकीत झाली असून दोन मुलांना याबाबत अटक केलेली आहे. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला driver assaulted by two wheeler rider in Pune आहे.