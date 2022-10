.

Deepotsav : पंतप्रधानांच्या हस्ते दिपोत्सवाचे उद्घाटन! अयोध्या नगरी प्रकाशमय; पाहा व्हिडिओ Published on: 1 hours ago |

अयोध्या (उत्तर प्रदेश) - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज रविवार (दि. 23 ऑक्टोबर)रोजी अयोद्या येथे दिपोस्तवाचे उद्घाटन झाले. (Dipotsv in Ayodhya) यावेळी जी येथे दिव्यांची जी आरस सजवण्यात आली आहे ती पाहण्यासारखी आहे. लाखो दिव्यांचा लख्ख प्रकाश अयोध्या नगरित पसरलेला पाहायला मिळत आहे. (Inauguration of Dipotsv in Ayodhya by PM) संपुर्ण अयोध्या नगरी उजळून निघाल्याचे चित्र येथे दिसत आहे. यावेळी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.