.

PM Modi Birthday : मुंबईत दुर्गा देवीची आरती गाऊन पंतप्रधान मोदींच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना Published on: 5 hours ago

Koo_Logo Versions

मुंबई - दुर्गा देवीची आरती गाऊन पंतप्रधान मोदींसाठी प्रार्थना करण्यात Prayer for PM Modi by singing Aarti of Goddess Durga आली. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज 72 वा वाढदिवस साजरा करत Prime Minister Narendra Modi 72nd birthday आहेत. मोदींना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त देशभरातून अनेक शुभेच्छा मिळत आहेत. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान मोदींचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत भाजपच्या नेत्यांनीही त्यांचा वाढदिवस वेगवेगळ्या पद्धतीने साजरा करून त्यांच्या दीर्घ आरोग्यासाठी प्रार्थना Praying for Modi good health केली. ही छायाचित्रे मुंबईतील चर्नी रोड भागातील सीपी टँक सर्कलची आहेत, जिथे भाजपचे नगरसेवक अतुल शाह यांनी स्थानिक शाळकरी मुलींसह माँ दुर्गेची आरती केली. आणि पंतप्रधान मोदींच्या उत्तम आरोग्यासाठी आणि दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना Prayer for PM good health and long life केली. यावेळी शालेय विद्यार्थिनींनी हातात आरतीचे ताट घेऊन माँ दुर्गेची आरती गायली.