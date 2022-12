.

Pipeline Burst, पाईपलाईन फुटल्याने अनेक घरांमध्ये पाणी, पाहा व्हिडिओ Published on: 14 minutes ago

मुंबई काल रात्री साडेतीन वाजता मुंबईतील घाटकोपर येथील असल्फा मेट्रो स्टेशनला लागून असलेल्या भागात पाईपलाईन फुटल्याने अनेक घरांमध्ये पाणी pipeline burst in Asalfa Metro Station area शिरले. त्यानंतर अग्निशमन दलापासून बीएमसीपर्यंतचे अनेक अधिकारी घटनास्थळी तैनात असल्याचे Asalfa Metro Station area दिसले. आजूबाजूच्या लोकांच्या म्हणण्यानुसार, या वर्षातील ही दुसरी घटना Water in several houses आहे. क्षेत्रफळ अतिशय लहान व सडपातळ असल्याने किती मोठे नुकसान झाले, हे सध्या तरी सांगणे कठीण pipeline burst in Water in several houses आहे.