सिवनी ( भोपाळ ) - पेंच व्याघ्र प्रकल्पात एका वाघिणीने 4 बछड्यांना जन्म दिला ( Pench Tiger Reserve )आहे. पर्यटकांना रिझर्व्हच्या करमाजिरी कोअर भागात जंगल सफारीदरम्यान मंगळवारी सकाळी चार पिल्लांसह वाघिणीचे दर्शन दिसले. पीटीआरचे उपसंचालक रजनीश सिंह यांनी ( arrival of four cubs in Pench National Park ) सांगितले की, पर्यटकांनी पहाटे वाघिणीला पिल्लांसह रस्ता ओलांडताना पाहिले. वाघिणीची ओळख अद्याप पटलेली नाही. बछडे वय दीड महिन्याचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही पर्यटकांनी आपल्या मोबाईलवरून वाघिणीचा व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर ( Pench National Park ) अपलोड केला. पीटीआरने त्यांच्या अधिकृत फेसबुक पेजवरही हा व्हिडिओ ( arrival of four cubs in Pench National Park ) शेअर केला आहे.